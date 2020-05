Le gouvernement israélien a annoncé lundi un nouvel allègement des mesures mises en place pour endiguer la propagation de l'épidémie de nouveau coronavirus.Lors d'une allocution télévisée, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a annoncé, avec effet immédiat, la suppression complète des restrictions de mouvement des Israéliens. Jusque là, ils ne pouvaient s'éloigner de plus de 100 mètres de leur domicile, sauf pour aller travailler, se rendre au supermarché, à l'hôpital ou à la pharmacie. Seront également à nouveau permises les visites de famille aux grand-parents, interdites depuis début mars, a annoncé le Premier ministre. Les centres commerciaux et marchés en plein air pourront rouvrir dès jeudi, moyennant certaines restrictions, notamment l'interdiction de manger dehors, a-t-il dit. Israël, qui compte environ neuf millions d'habitants, a annoncé son premier cas de nouveau coronavirus le 21 février et a depuis officiellement enregistré 16.246 cas, dont 235 décès. Selon les chiffres officiels, parmi les personnes contaminées, plus de 10.000 ont guéri. Au cours des derniers jours, une baisse importante du nombre de nouveaux cas a été constatée. "Nous sommes parvenus à une grande réussite", a déclaré M. Netanyahu, qui a affirmé, chiffres à l'appui, qu'Israël faisait partie des pays développés où le nombre par habitant de victimes du nouveau coronavirus était le plus faible. Alors que seuls les rassemblements de moins de 10 personnes étaient autorisés, jusqu'à 20 personnes peuvent désormais se réunir. Les restrictions concernant les rassemblements pourraient être totalement abolies le 14 juin si l'épidémie continue à être sous contrôle, mais l'exigence d'observer deux mètres entre chaque personne et le port du masque pourrait être maintenue, a également annoncé M. Netanyahu. Après l'ouverture des petites classes de primaire dimanche, les écoles maternelles rouvriront leurs portes le 10 mai et l'ensemble du système éducatif devrait rouvrir mi-juin, a-t-il précisé. Les centres sportifs devraient rouvrir prochainement, et les activités nautiques et sportives également reprendre, selon le Premier ministre. M. Netanyahu a cependant prévenu que ces allègements pourraient être suspendus si la tendance favorable de ces derniers jours s'interrompt et que la propagation du virus reprend dans le pays. (Belga)