Israël a annulé dimanche ses visites scolaires annuels à Auschwitz à cause de l'épidémie de coronavirus, a annoncé le ministère de l'Éducation. Plus de 3.000 jeunes devaient s'envoler dimanche pour 10 jours en Pologne. Aucun cas du nouveau coronavirus de la province chinoise de Hubei n'a été confirmé dans le pays européen mais des dizaines d'Israéliens, dont de nombreux écoliers, ont été en contact avec des touristes sud-coréens porteurs du virus.De nombreuses écoles israéliennes organisent des voyages dans les camps de concentration nazis chaque année. Le ministère israélien de la Santé a publié une déclaration demandant à toute personne ayant été en contact, pendant au moins 15 minutes et à une distance de deux mètres, avec les 30 élèves sud-coréens en visite en Israël du 8 au 15 février de rester chez elle pendant 14 jours par mesure de précaution. Neuf personnes de ce groupe ont été testées positives au coronavirus à leur retour en Corée du Sud. Les autorités israéliennes ont confirmé vendredi un premier cas de coronavirus, sur un passager qui avait été placé en quarantaine sur le paquebot Diamond Princess, avant d'être rapatrié cette semaine en Israël. (Belga)