La Ligue italienne de football a confirmé vendredi que le championnat de Serie A, interrompu le 9 mars par l'épidémie de coronavirus, reprendrait le week-end des 20 et 21 juin.Jeudi, le ministre des Sports Vincenzo Spadafora avait donné l'accord du gouvernement à un retour sur les terrains le 20 juin. "Les clubs ont accueilli avec satisfaction l'autorisation donnée hier par le ministre Spadafora à la reprise de la Serie A et ont voté à l'unanimité pour l'organisation des quatre matches en retard de la 25e journée lors du week-end des 20 et 21 juin", écrit la Ligue dans un communiqué. Les quatre matches en question sont Atalanta Bergame-Sassuolo, Hellas Vérone-Cagliari, Inter Milan-Sampdoria Gênes et Torino-Parme. La Ligue ajoute qu'à partir du lundi 22 juin, seront programmés les matches de la 27e journée. Comme l'avait également annoncé jeudi le ministre des Sports, la reprise du championnat devrait être précédée par celle de la Coupe d'Italie. La Ligue écrit en effet que la finale se tiendra le 17 juin. Elle ne précise pas quand seront programmées les demi-finales retour (Naples-Inter Milan et Juventus-AC Milan) mais elles pourraient se jouer les 13 et 14 juin. (Belga)