Le co-président d'Ecolo Jean-Marc Nollet a reconnu mercredi sur les ondes de La Première (RTBF) qu'il ne respectait plus depuis quelques semaines la bulle d'une personne en intérieur en vigueur depuis novembre."Au début oui, j'ai respecté la bulle, mais depuis quelques semaines, je m'autorise à accueillir deux personnes, un couple", a-t-il répondu, en demandant que le Comité de concertation élargisse cette bulle vendredi. "Je fais le maximum mais je suis un être humain et les contacts humains sont quelque chose de vital. Cette bulle était nécessaire, mais aujourd'hui il faut pouvoir en sortir, prendre en compte le besoin social, la souffrance sociale énorme", a-t-il poursuivi, reconnaissant qu'il était donc prêt à payer l'amende au cas où une infraction était constatée chez lui. L'écologiste note que la situation sanitaire est fondamentalement différente de celle de mars 2020: la vaccination des plus fragiles a progressé, la connaissance et le traitement du virus aussi, tandis qu'une part de plus en plus importante de la population a des anticorps. A ses yeux, les règles deviennent absurdes à partir du moment où tout le monde constate qu'elles ne sont pas respectées mais que dans le même temps, les autorités affirment que si elles élargissaient la bulle intérieure à cinq contacts, les gens en prendraient dix. "Non, il faut sortir de cette infantilisation. Cette explication est très malsaine, elle dévalorise la loi, la norme, elle décrédibilise le politique et renforce la méfiance". M. Nollet insiste aussi sur les secteurs de la culture et de l'enseignement qui ont besoin de décisions pour se réorganiser. (Belga)