Kenny Dalglish a été testé positif au coronavirus, a annoncé vendredi soir Liverpool, club dont l'Ecossais de 69 ans est une icône.Kenny Dalglish a été hospitalisé mercredi pour un traitement aux antibiotiques en intraveineuse mais les tests qu'il a passés ont révélé qu'il était positif au Covid-19. Sa famille a toutefois tenu à préciser qu'il était asymptomatique. Kenny Dalglish a joué à Liverpool de 1977 à 1990. L'ancien attaquant a été six fois de champion (1979, 1980, 1982, 1983, 1984 et 1986) et a remporté trois fois la C1 (1978, 1981, 1984) avec les Reds. Il est revenu à Anfield Road comme entraîneur, d'abord de 1995 à 1991 puis de 2011 à 2012. Comme coach, il a offert deux Coupes (1986 et 1989) et trois titres aux Reds (1986, 1988 et 1990) dont le dernier du club il y a trente ans. (Belga)