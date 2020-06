Le Français Kevin Mayer a remporté dimanche l'Ultimate Garden Clash destiné aux décathloniens, une compétition à distance organisée par World Athletics, la fédération internationale, alors que la saison est à l'arrêt en raison du coronavirus. Mayer a devancé l'Allemand Niklas Kaul et l'Estonien Maicel Uibo.Après deux rendez-vous de l'Ultimate Garden Clash destinés aux perchistes, ce sont cette fois les trois meilleurs spécialistes des épreuves combinées qui se sont affrontés: le Français Kevin Mayer, détenteur du record du monde, l'Allemand Niklas Kaul et l'Estonien Maicel Uibo, respectivement médaillés d'or et d'argent aux derniers Mondiaux d'athlétisme. Tous trois participaient depuis leur camp de base: le Français depuis Montpellier, l'Allemand depuis Mayence et l'Estonien depuis Clermont, en Floride. Mayer a dominé la première épreuve, à la perche. Le Français a franchi 17 fois une barre placée à 4 mètres en 10 minutes. Uibo a terminé avec 15 sauts au compteur et Kaul 14. Mayer a creusé un peu plus l'écart en lançant 28 fois en 10 minutes un poids de 7,26 kg au-delà de 12 mètres. Kaul (22) a pris la deuxième place devant Uibo (20). Enfin, Mayer a assuré l'essentiel lors de la dernière épreuve, la course. Les athlètes devaient effectuer un maximum d'allers-retours entre deux cônes distants de 20 mètres en cinq minutes. Kaul s'est adjugé cette épreuve avec 27 allers-retours pour 26 à ces deux concurrents. Mayer s'impose ainsi avec un total de 71 points. Kaul est deuxième avec 63 et Uibo troisième avec 61 points. Le premier Ultimate Garden Clash a vu Renaud Lavillenie et Armand Duplantis terminer à égalité alors que le deuxième a été remporté par Katerina Stefanidi. Les compétitions sont actuellement à l'arrêt en raison de la pandémie de coronavirus. (Belga)