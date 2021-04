Coronavirus - L'accord de coopération sur le contrôle des quarantaine et dépistage approuvé à la Chambre

La Chambre a approuvé jeudi en séance plénière l'accord de coopération qui doit permettre aux autorités locales et aux services de police de contrôler le respect de l'obligation de test et de quarantaine aux voyageurs pour lutter contre la propagation de la Covid-19.L'accord conclu entre le pouvoir fédéral et les entités fédérales vise à partager les données contenues dans le Passenger Locator Form (PLF) que les personnes arrivant en Belgique depuis l'étranger (sauf exceptions) doivent remplir. La dernière ratification est attendue vendredi au parlement bruxellois. Le dispositif pourrait donc être opérationnel dès le début des vacances de Pâques. L'absence de cet accord de coopération rendait dans les faits le contrôle des obligations imposées aux voyageurs de retour d'une zone rouge très compliqué. A partir de la semaine prochaine, les autorités locales pourront par exemple contacter une personne pour savoir si elle respecte bien la quarantaine et a besoin d'aide. Les données pourront être transmises à la police le cas échéant. Pour contrôler le dépistage, les données du PLF seront automatiquement transmises à la banque de données de la police et pourront être comparées aux codes de test inutilisés. Les données seront conservées durant 14 jours. (Belga)

© 2021 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.