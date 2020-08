Coronavirus - L'accord sur le télétravail entre la Belgique et le Luxembourg prolongé jusqu'à 2021

Le ministère des Finances a confirmé lundi à son homologue luxembourgeois la prolongation jusqu'au 31 décembre 2020 de l'accord sur le télétravail entre la Belgique et le Grand-Duché, indique le gouvernement luxembourgeois.L'accord bilatéral du 19 mai dernier prévoit que l'activité des frontaliers belges exercée à domicile, en raison des mesures prises pour combattre la pandémie de Covid-19, est considérée comme exercée au Luxembourg, et que la rémunération reste donc imposable au Grand-Duché. "L'accord sur le télétravail des frontaliers avec nos voisins belges a été très important dans la lutte contre la propagation du Covid-19", se félicite le ministre des Finances luxembourgeois Pierre Gramegna. "Au cours des derniers mois, il a permis de garantir la flexibilité nécessaire aux employeurs luxembourgeois et les quelques 50.000 frontaliers belges." (Belga)

