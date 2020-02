Coronavirus - L'activité manufacturière en Chine tombe à un plus bas historique en février

L'activité manufacturière en Chine a atteint son plus bas niveau jamais enregistré en février, alors que la deuxième économie mondiale tourne au ralenti en raison de l'épidémie de coronavirus, a annoncé samedi le Bureau national des statistiques (BNS).Les autorités ont pris des mesures drastiques pour contenir la propagation du Covid-19: restrictions aux déplacements, fermeture temporaire des usines à travers le pays, ou encore mise en quarantaine de la province du Hubei (centre), centre manufacturier où le virus est apparu en décembre. Le gouvernement a toutefois encouragé les entreprises à reprendre progressivement le travail, car le nombre de nouveaux cas quotidiens de contamination montre une tendance à la baisse depuis une dizaine de jours. L'indice des directeurs d'achats (PMI) pour le mois de février s'est donc établi à 35,7 points contre 50,0 en janvier, selon le BNS. Un chiffre supérieur à 50 témoigne d'une expansion de l'activité et, en deçà, il traduit une contraction. C'est bien inférieur à la prévision moyenne des analystes sondés par l'agence d'informations financières Bloomberg, qui était de 45,0. Les secteurs de l'automobile et des équipements spécialisés ont été particulièrement touchés, a précisé le BNS. (Belga)

