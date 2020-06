Coronavirus - L'aéroport de Charleroi dans une phase de transition

L'aéroport de Charleroi se trouve depuis le 15 juin dernier dans une phase de transition. Deux vols parmi les sept prévus ont été annulés dimanche, a indiqué Vincent Grassa, porte-parole de BSCA. Quatre compagnies aériennes ont actuellement repris leurs activités.L'aéroport de Charleroi a repris ses activités depuis lundi dernier à la suite de la crise sanitaire du Covid-19. Quatre compagnies aériennes opèrent depuis la reprise. "Il y a Wizz Air, Pegasus Airlines, Belavia et Ryanair. Ces compagnies proposent neuf destinations via vingt routes ouvertes", a indiqué le porte-parole de l'aéroport. Dimanche, deux vols parmi les sept proposés ont été annulés. "Il s'agit de la Roumanie et de Thessalonique en Grèce. Les voyageurs sont évidemment fort réticents mais il y a encore pas mal de réserves sur l'accueil de touristes belges au sein de ces pays." L'aéroport de Charleroi se trouve actuellement, jusqu'au 30 juin, dans une phase de transition. D'autres annulations ne sont pas à exclure dans les prochains jours. "Les plannings de vols réceptionnés aujourd'hui par les compagnies aériennes sont malheureusement encore sujets à modification parce que ça dépend encore des restrictions éventuelles d'accès aux territoires des destinations." Les voyageurs sont préalablement avisés d'une éventuelle annulation de leurs vols. Deux possibilités s'offrent à eux dans ce cas. "Ou bien ils peuvent demander un remboursement ou alors ils peuvent modifier la date de vol. Mais les voyageurs sont toujours prévenus à l'avance de tout changement." D'autres compagnies aériennes vont reprendre, dans les prochains jours, leurs activités. "Air Corsica proposera des vols à partir du samedi 27 juin." (Belga)

