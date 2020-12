Coronavirus - L'Allemagne commencera sa campagne de vaccination le 27 décembre

L'Allemagne prévoit de débuter sa campagne de vaccination contre le Covid-19 le 27 décembre en commençant par ses maisons de retraite, ont indiqué mercredi les autorités allemandes."Le ministre fédéral de la santé, Jens Spahn, a informé la Conférence des ministres de la santé (GMK) de l'approbation et de la fourniture prévues du vaccin de BioNTech. La date de début des vaccinations contre le nouveau coronavirus SARS-CoV-2 est fixée au 27 décembre", selon un communiqué du comité de l'organisme rassemblant tous les ministres de la santé régionaux allemands. Il précise que ces vaccinations débuteront "notamment dans les maisons de retraite". Il est ainsi fort possible que cette date du début des vaccinations en Allemagne, qui assure actuellement la présidence tournante de l'UE, soit la même partout au sein de l'Union européenne. Mercredi matin, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen avait indiqué que les 27 Etats de l'UE pourront "commencer le même jour" leurs campagnes de vaccination anti-Covid après l'approbation du vaccin développé par Pfizer-BioNTech. Sous la pression de l'Allemagne, l'Agence européenne des médicaments (AEM, ou EMA en anglais) a annoncé mardi qu'elle se pencherait le lundi 21 décembre - une semaine plus tôt que prévu - sur le sort du vaccin Pfizer-BioNTech. Après avoir examiné l'avis du régulateur et consulté les Etats membres (un processus susceptible de durer quelques jours), la Commission européenne pourra délivrer son autorisation de mise sur le marché conditionnelle dans l'Union. Le Premier ministre français Jean Castex a lui indiqué mercredi en fin de journée que cette campagne de vaccination en France débuterait "dès la dernière semaine de décembre", "si les conditions sont réunies". Le vaccin développé conjointement par les laboratoires américain Pfizer et allemand BioNTech est le premier à avoir été approuvé dans un certain nombre de pays occidentaux, dont le Royaume-Uni et les Etats-Unis - où les premières injections ont eu lieu ces derniers jours - mais également dans de nombreux autres Etats comme le Mexique et l'Arabie Saoudite. (Belga)

© 2020 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.