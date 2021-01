Coronavirus - L'Allemagne prolonge et renforce ses restrictions jusqu'au 31 janvier

Face à l'épidémie de Covid-19 qu'elle a du mal à endiguer, l'Allemagne va prolonger et renforcer son confinement partiel, incitant notamment les citoyens à réduire encore davantage leurs contacts, jusqu'au 31 janvier, a annoncé la chancelière Angela Merkel mercredi.La plupart des magasins non alimentaires, les bars, restaurants, équipements culturels, de loisirs et les écoles vont rester fermés. "Nous devons réduire encore nos contacts sociaux afin de combattre" la pandémie, a déclaré la chancelière lors d'une conférence de presse à l'issue d'une réunion avec les 16 présidents de régions. (Belga)

