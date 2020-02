Coronavirus - L'Allemagne va fermer son ambassade en Corée du Nord

L'Allemagne prévoit de fermer son ambassade en Corée du Nord et de temporairement retirer son staff du pays au plus tôt, rapporte vendredi l'agence de presse dpa.Les diplomates sont restés dans l'ambassade en quarantaine avec une liberté de mouvement très restreinte, selon une source des affaires étrangères allemandes interrogée jeudi. En réponse à la nouvelle épidémie de Covid-19, les autorités de Corée de Nord ont suspendu toutes les connexions terrestres, ferroviaires et aériennes avec l'étranger, même pour les diplomates. Tous les étrangers dans le pays sont présentement en quarantaine. La source ministérielle a indiqué aussi que le gouvernement allemand avait de manière répétée protesté contre ces mesures de quarantaine imposées par le gouvernement nord-coréen. Elle indique par ailleurs que la Corée du Nord a annoncé organiser un vol vers la ville russe de Vladivostok pour les étrangers souhaitant quitter la capitale nord-coréenne Pyongyang. (Belga)

