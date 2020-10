Coronavirus - L'Amérique latine et les Caraïbes dépassent le seuil des 400.000 morts

L'Amérique latine et les Caraïbes, région du monde comptant le plus de cas de Covid-19, a dépassé vendredi le seuil des 400.000 morts du coronavirus, selon un décompte établi par l'AFP.La région latino-américaine et caribéenne comptait 400.524 morts vendredi à 02H00 GMT, Brésil en tête avec 159.477 décès depuis le début de l'épidémie. (Belga)

