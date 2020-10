Kellyanne Conway, ancienne conseillère du président américain Donald Trump, a indiqué samedi avoir été testée positive au coronavirus. Ses symptômes sont légers et elle se sent "bien", a-t-elle précisé dans message posté sur Twitter.La conseillère en communication de 53 ans, qui avait dirigé la campagne du milliardaire à la présidentielle de 2016, a déclaré qu'elle souffrait d'une légère toux et avait débuté une quarantaine après avoir consulté un médecin. Proche du président, lui-même infecté et admis à l'hôpital vendredi "dans un souci d'extrême prudence", Kellyanne Conway avait participé samedi passé à un événement dans les jardins de la Maison Blanche, lors duquel le républicain avait annoncé la candidature de la juge conservatrice Amy Coney Barrett pour remplacer la magistrate progressiste Ruth Bader Ginsburg à la Cour suprême. Deux sénateurs également présents à cet événement ont depuis été testés positifs. (Belga)