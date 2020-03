Coronavirus - L'Arabie saoudite suspend les vols internationaux dès dimanche

Le gouvernement saoudien a annoncé samedi suspendre tous les vols internationaux dès dimanche pour deux semaines dans le cadre de la lutte contre le nouveau coronavirus dans le pays, qui a enregistré 86 cas de contamination."Le gouvernement du royaume a annoncé suspendre les vols internationaux pour deux semaines (à partir du 15 mars) dans le cadre de ses efforts pour empêcher la propagation du #Coronavirus", a indiqué sur Twitter le ministère saoudien des Affaires étrangères. "Un congé exceptionnel sera donné à tous les citoyens et résidents qui sont dans l'incapacité de revenir (en Arabie saoudite) en raison de la suspension des vols ou parce qu'ils ont été placés en quarantaine à leur retour dans le royaume", a précisé l'agence de presse officielle SPA, citant le ministère. Il s'agit de la dernière mesure en date prise par Ryad pour contrer l'épidémie du coronavirus, après la suspension du petit pèlerinage musulman --la Omra-- dans les villes saintes de La Mecque et Médine, dont l'entrée est interdite aux pèlerins. La suspension des vols et de la Omra, qui attire chaque année des millions de pèlerins, soulève des incertitudes autour du grand pèlerinage du Hajj, un pilier essentiel de l'islam, qui doit débuter fin juillet. (Belga)

