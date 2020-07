Coronavirus - L'Autorité palestinienne impose un couvre-feu

L'Autorité palestinienne a prolongé dimanche le bouclage de la Cisjordanie occupée pour lutter contre le nouveau coronavirus après une hausse du nombre de cas, ajoutant la mise en place d'un couvre-feu.Le gouvernement palestinien avait décidé de boucler la Cisjordanie à partir du 3 juillet, avant de renouveler cette décision quelques jours plus tard, après avoir constaté une recrudescence du nombre de malades. Les déplacements entre les gouvernorats resteront interdits pour encore deux semaines, a indiqué le porte-parole du gouvernement palestinien Ibrahim Melhem lors d'une conférence de presse. Un couvre-feu sera par ailleurs en vigueur tous les jours de 20h00 à 06h00, sauf du jeudi soir au dimanche matin, qui correspond au week-end en Cisjordanie, où il prendra effet toute la journée. Cependant, pour les principales villes de Cisjordanie: Ramallah, Hébron, Naplouse et Bethléem, il sera total de dimanche soir à jeudi soir, a-t-il ajouté. Seules les pharmacies et les boulangeries sont autorisées à rester ouvertes pendant deux semaines. "Il est strictement interdit d'organiser des mariages, des funérailles et des fêtes", a encore dit M. Melhem, ajoutant qu'il était également "strictement interdit" pour les Palestiniens d'aller travailler dans les colonies israéliennes en Cisjordanie. Le ministère de la Santé a officiellement recensé plus de 6.150 personnes contaminées par le nouveau coronavirus, dont 33 sont décédées, selon un bilan communiqué dimanche. Les décisions de l'Autorité palestinienne ne s'appliquent que sur les secteurs sous contrôle palestinien en Cisjordanie, un territoire occupé depuis 1967 par Israël qui en contrôle tous les points d'entrée. Côté israélien, les autorités ont officiellement recensé plus de 38.600 cas de coronavirus, dont plus de 360 sont décédés. (Belga)

