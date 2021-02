Coronavirus - L'Autriche renforce ses contrôles aux frontières

L'Autriche veut renforcer ses contrôles aux frontières à partir de lundi afin d'empêcher les déplacements non essentiels, dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus, a fait savoir le ministère de l'Intérieur dimanche."Les contrôles aux frontières permettent de briser les chaînes de transmission", a indiqué le ministre de l'Intérieur Karl Nehammer, justifiant la décision par la propagation des variants plus contagieux du coronavirus. L'Autriche contrôle déjà ses frontières avec la Hongrie, la Slovénie, la République tchèque et la Slovaquie. Les contrôles aux autres frontières, qui étaient jusqu'à présent effectués de manière aléatoire, seront intensifiés. Le pays a annoncé la semaine dernière un durcissement des règles pour les voyageurs entrants. Ces derniers doivent désormais présenter un test négatif et observer une quarantaine de dix jours, sans exception. Le gouvernement autrichien va assouplir le confinement dès lundi, avec l'autorisation de réouverture des écoles, des salons de coiffure et des magasins, sous réserve de conditions strictes. (Belga)

