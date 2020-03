Coronavirus - L'école primaire du Beau Mur à Grivegnée fermée pendant deux semaines

L'école primaire du Beau Mur à Grivegnée, en province de Liège, restera fermée par précaution pendant les deux prochaines semaines à cause de cas potentiels de coronavirus, a confirmé l'échevinat en charge de l'Instruction publique mardi soir. "Une enseignante et un élève sont sous certificat de confinement depuis mardi et leurs classes sont donc fermées", a-t-il ajouté.L'enseignante est "en intégration" et donne normalement cours à des élèves de la première et la sixième primaire. "Elle a travaillé avec plusieurs classes dans plusieurs niveaux et il faut respecter la logique en fermant ces classes. Les élèves sont donc invités à rester chez eux pendant 14 jours par précaution", a souligné l'échevin Pierre Stassart. Une partie de l'école restera cependant ouverte. "Nous ne souhaitons pas entièrement fermer l'école et c'est pour cela que l'établissement des maternelles reste accessible. L'enseignante ne s'y est pas rendue et il n'y a donc aucune raison de ferme cette section." Comme l'indiquait Sudpresse mardi, l'échevin a demandé à la centaine d'écoles qui dépend de lui de ne plus permettre aux enseignants "en intégration" de voyager dans tous les degrés d'enseignement mais et qu'ils s'occupent d'un seul degré afin de limiter les risques. (Belga)

