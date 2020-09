Coronavirus - L'emploi plus élevé de 4% qu'avant la pandémie

Le système de chômage temporaire pour cause de force majeure en raison de coronavirus a maintenu l'emploi à niveau dans notre pays. Il y a même actuellement 4% de personnes de plus au travail qu'en février, dernier mois avant le coronavirus, selon une analyse du spécialiste RH Acerta.L'emploi privé se porte donc bien avec une hausse de 4,2% par rapport à février, avant la crise du coronavirus. Le taux d'emploi en 2020 est "systématiquement" supérieur à celui de janvier 2019. Acerta note aussi une baisse du chômage temporaire en juillet. "Il semble que le filet de sécurité du chômage temporaire ait derrière lui la pression la plus forte. En juillet 2020, en moyenne 3,3% du nombre de jours ouvrables étaient encore non prestés pour cause de chômage temporaire coronavirus, soit une réduction de moitié du pourcentage de juin. Et en juin, on avait déjà enregistré une réduction de moitié du chômage temporaire par rapport à mai 2020", relève Acerta. L'analyse montre aussi que de plus en plus d'indépendants arrivent sur le marché du travail: en juillet, on a assisté à une augmentation de pas moins de 20%. "Celle-ci est principalement due au nombre d'indépendants débutant à titre complémentaire, mais également à l'impact positif des mesures de soutien du gouvernement", souligne Acerta. Le spécialiste RH base son analyse sur un échantillon de 32.000 employeurs et sur les chiffres d'inscriptions comme indépendant. (Belga)

© 2020 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.