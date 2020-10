Coronavirus - L'enseignement supérieur et universitaire flamand passe en code orange

L'enseignement supérieur et universitaire flamand va basculer en code orange, ce qui se traduira par une limitation à 20% de la capacité des salles de cours et auditoires, a annoncé vendredi soir le ministre flamand de l'Enseignement, Ben Weyts, dans la foulée de la réunion du comité de concertation qui pris des mesures fortes pour endiguer la propagation alarmante du coronavirus au niveau national.Une concertation aura lieu durant le week-end avec les acteurs de l'enseignement pour décider de la date d'entrée en vigueur de cette mesure, a-t-il précisé dans un communiqué. Selon M. Weyts (N-VA), les directions des universités et des hautes écoles disposent néanmoins de la possibilité d'introduire des mesures "plus souples" pour les étudiants de première année, moins familiers avec l'enseignement supérieur. L'enseignement supérieur francophone avait pour sa part annoncé jeudi qu'il passerait en code orange dès lundi prochain. (Belga)

