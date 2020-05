L'Equateur a passé vendredi la barre des 1.000 morts du Covid-19, enregistrant un total de 1.063 décès dont 163 dans les dernières 24 heures, a indiqué le gouvernement.Le pays avait détecté son premier cas de contamination par le nouveau coronavirus le 29 février. Depuis lors il a recensé 26.336 cas d'infection, dont 1.402 nouveaux cas depuis 24 heures. 1.913 personnes ont guéri de la maladie. Le premier décès attribué au Covid-19 était survenu le 13 mars. Il s'agissait d'une septuagénaire résidant en Espagne et revenu de vacances à Guayaquil (sud-ouest), principal foyer de l'épidémie en Equateur avec 427 morts et 8.074 cas confirmés. Ce pays de 17 millions d'habitants est le troisième pays d'Amérique latine le plus touché par la pandémie, derrière le Brésil et le Mexique. Ses habitants sont confinés depuis le 17 mars, mais le gouvernement prévoit d'assouplir les restrictions imposées (suspension des activités sur site, fermeture des écoles, limitation de la circulation des véhicules, couvre-feu) à partir de lundi par zones géographiques en fonction du niveau de risque. (Belga)