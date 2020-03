Coronavirus - L'Érythrée est le 39e pays africain touché par le coronavirus

Un homme a été testé positif au coronavirus en Érythrée, devenant le premier cas confirmé dans ce pays de la corne de l'Afrique. Le virus a désormais été détecté dans 39 pays africains.L'homme contaminé réside en Norvège mais est rentré dans son pays d'origine le 21 mars sur un vol Fly Dubai, a détaillé le ministre de l'Information, Yemane Gebremeskel. Il présentait des symptômes dès son arrivée à l'aéroport et a été rapidement mis en quarantaine. L'Afrique a été relativement épargnée par la pandémie pendant plusieurs semaines mais a maintenant enregistré plus de 700 cas et au moins 17 décès, selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS). (Belga)

