Coronavirus - L'Espagne réduit la quarantaine à dix jours pour les cas contact

Les autorités espagnoles ont réduit mardi la quarantaine à 10 jours au lieu de 14 pour les personnes en contact avec un cas confirmé de coronavirus, qui progresse dans le pays et en Europe."Aux contacts étroits, il est recommandé une surveillance et une quarantaine durant les 10 jours postérieurs au dernier contact avec un cas confirmé" de Covid-19, a annoncé le ministère de la Santé dans un communiqué. Rien ne change pour les cas confirmés qui doivent s'isoler entre 10 et 14 jours, selon qu'ils soient asymptomatiques ou bénins, et selon les régions, compétentes en matière de santé. Il s'agit d'un nouvel accord national entre l'État et les régions qui intervient sur fond de difficultés à faire respecter les isolements et alors que d'autres pays européens, dont la France, ont eux aussi abaissé la durée de la quarantaine. L'Autriche et la Slovénie ont également abaissé cette période à 10 jours, durée également en vigueur en Suisse, au Royaume-Uni et en Irlande. D'autres pays européens, comme le Portugal et la Croatie, envisagent aussi de la réduire. Et comme la France, la Belgique a opté pour les 7 jours. Mais l'Organisation mondiale de la Santé et des pays comme l'Italie, durement affectée, ont eux exclu de raccourcir leur recommandation d'une quarantaine de 14 jours. Le nouveau plan de lutte espagnol prévoit aussi le déploiement des tests rapides antigéniques. L'Espagne est l'un des pays européens les plus touchés par le coronavirus avec une seconde vague de cas depuis le milieu de l'été. Le pays a enregistré mardi 241 décès dus au virus en 24 heures, un record depuis le début de la seconde vague, et 10.799 cas sur la même période, portant le total à 30.904 morts et 682.267 cas d'après le ministère de la Santé. (Belga)

© 2020 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.