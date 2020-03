Coronavirus - L'Etat de Sao Paulo au Brésil en quarantaine à partir de mardi

L'Etat de Sao Paulo, le plus touché au Brésil par la pandémie de coronavirus, sera en quarantaine pendant quinze jours à partir de mardi, a annoncé samedi le gouverneur Joao Doria."Le gouvernement de l'Etat de Sao Paulo décrète la quarantaine pour 15 jours à partir du 24 mars", a déclaré Joao Doria, lors d'une conférence de presse, précisant que la mesure "implique la fermeture de tous les commerces et services non essentiels". L'Etat de Sao Paulo, 46 millions d'habitants, et celui de Rio de Janeiro, sont les plus touchés par l'épidémie au Brésil qui comptabilise 904 cas déclarés, dont 11 décès. (Belga)

