Coronavirus - L'Inde autorise 2 vaccins dont celui d'AstraZeneca/Oxford

L'Inde a autorisé deux vaccins contre le Covid-19, l'un développé par le laboratoire AstraZeneca et l'Université d'Oxford et l'autre par la firme pharmaceutique indienne Bharat Biotech, a annoncé dimanche l'autorité de régulation des médicaments du pays.Ces deux vaccins "sont approuvés pour un usage restreint dans des situations d'urgence", a indiqué le Contrôleur général des médicaments d'Inde, V.G. Somani, lors d'un briefing. Cette décision va permettre le démarrage d'une campagne massive de vaccination dans ce pays de 1,3 milliard d'habitants, où le coronavirus a infecté plus de 10,3 millions de personnes et fait près de 150.000 morts. (Belga)

