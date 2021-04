Le gouvernement irlandais a dévoilé jeudi la prochaine étape de son plan de déconfinement grâce à une meilleure situation épidémique, autorisant à partir de mi-mai la réouverture des commerces non-essentiels, musées et salons de coiffure.Confronté à une vague de contaminations attribuée au variant du coronavirus apparu au Royaume-Uni, ce pays de cinq millions d'habitants s'était confiné pour la troisième fois après Noël. Les restrictions avaient déjà été partiellement assouplies mi-avril, notamment en permettant la réouverture des écoles, mais la plupart des mesures étaient restées en place. "La bonne nouvelle, c'est que notre stratégie fonctionne grâce à votre travail acharné et vos sacrifices", a annoncé jeudi le Premier ministre irlandais Micheal Martin, affirmant que le pays était désormais "dans une bien meilleure position". Le pays va continuer "à déconfiner en deux phases au cours des prochains mois", a-t-il indiqué, "la prochaine phase commencera le 10 mai, avec la restauration de toute une série de libertés très importantes et appréciées". À cette date, les galeries, musées, bibliothèques et autres institutions culturelles pourront rouvrir leurs portes, tout comme les coiffeurs et services à la personne. Les offices religieux pourront reprendre, dans la limite de 50 personnes maximum. Les magasins non-essentiels pourront aussi rouvrir, d'abord en "click and collect" au 10 mai, puis complètement au 17 mai. Les Irlandais seront par ailleurs autorisés à se retrouver dehors en plus grand nombre. Ceux qui sont vaccinés pourront même voir à l'intérieur les membres d'un à trois autres foyers, si ceux-si sont vaccinés. L'Irlande, qui déplore selon les derniers chiffres 4.899 morts du Covid-19, avait affronté les deux premières vagues de la pandémie avec un nombre de cas et de décès relativement faible. Mais après un assouplissement des restrictions à la période de Noël, le pays a connu une explosion du nombre de cas, si bien qu'il présentait début janvier le taux d'infection le plus élevé au monde, selon l'université d'Oxford. Maintenant que "presque 30% des plus de 16 ans ont reçu au moins une dose de vaccin", le nombre de "morts, admissions à l'hôpital et contaminations s'est écroulé dans tout le pays", s'est félicité M. Martin. Si la situation sanitaire reste sous contrôle, la deuxième phase du déconfinement permettra la réouverture des hôtels le 2 juin, ainsi que celle des salles de sport, piscines, terrasses de restaurants et pubs au 7 juin. (Belga)