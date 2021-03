Coronavirus - L'Italie adopte des mesures de soutien de 32 milliards d'euros

Le gouvernement italien a adopté vendredi en conseil des ministres un paquet de mesures d'aide de 32 milliards d'euros pour faire face aux effets dévastateurs de la pandémie de coronavirus sur l'économie et soutenir entreprises et ménages."Ce décret est une réponse significative et très cohérente à la pauvreté et aux entreprises, c'est une réponse partielle, mais c'est le maximum que nous avons pu faire", a déclaré devant la presse le Premier ministre Mario Draghi. Environ 11 milliards d'euros seront consacrés aux sociétés et auto-entrepreneurs en difficulté, qui ont perdu au moins 30% de leurs recettes en 2020, dans la limite d'un chiffre d'affaires annuel de 10 millions d'euros. Autre mesure phare, un milliard d'euros sera alloué au revenu de citoyenneté pour les plus démunis, mis en place en 2019. La pandémie de coronavirus avait fait basculer un million d'Italiens supplémentaires en dessous du seuil de pauvreté en 2020. Le gel des licenciements, qui expirait fin mars, a été reconduit jusqu'à fin juin, et pour certaines entreprises il pourra être prolongé jusqu'à fin octobre. Le dispositif de chômage partiel sera prolongé jusqu'à fin juin pour les plus grandes entreprises et jusqu'à la fin de l'année pour les autres. Une aide d'environ 900 millions d'euros sera consacrée aux travailleurs saisonniers qui ne peuvent pas bénéficier du chômage partiel. Le secteur de la montagne, durement frappé par la fermeture des remontées mécaniques des stations de ski, bénéficiera d'une aide de 700 millions d'euros. Côté santé, 2,8 milliards d'euros seront consacrés à l'achat de vaccins et médicaments anti-Covid et 200 millions d'euros au lancement de la production de vaccins en Italie. Les pharmaciens obtiennent le droit de vacciner. Ces mesures d'urgence s'ajoutent aux plus de 100 milliards d'euros déjà mobilisés par l'Italie l'an dernier pour relancer les secteurs économiques mis à l'arrêt pendant les périodes de confinement. Premier pays frappé par la pandémie en Europe, l'Italie avait imposé un strict confinement en mars et avril 2020, paralysant une grande partie de son tissu économique. (Belga)

© 2021 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.