L'Italie a annoncé dimanche la fermeture des discothèques et a rendu le port du masque obligatoire le soir dans les lieux publics, pour enrayer le rebond de la pandémie de coronavirus.Le ministre de la Santé Roberto Speranza a signé un décret prenant effet lundi, qui ordonne le port du masque entre 18h00 et 06H00 dans les lieux publics où survient la "formation de groupes". Le décret suspend également les discothèques en plein air et les boîtes de nuit. (Belga)