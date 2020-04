L'UEFA a déconseillé à toutes ses associations membres de faire une croix sur l'issue des championnats de football à l'heure actuelle, et ce malgré la pandémie de Covid-19 qui paralyse le continent.Dans une lettre, citée par l'agence de presse AP jeudi, l'UEFA se dit "confiante quant à la reprise du football dans les mois à venir dans les conditions fixées par les autorités et que toute décision d'abandonner les compétitions nationales à ce stade est prématurée et injustifiée". L'UEFA travaille actuellement avec les différentes ligues européennes afin de trouver une solution quant à l'issue de la saison. L'Europa League et la Ligue des Champions sont arrêtées mais pourraient se terminer en juillet ou en août. Si l'instance européenne a donné jusqu'au 3 août aux championnats européens pour se terminer, la Pro League belge a elle recommandé jeudi d'arrêter la Jupiler Pro League après 29 des 30 journées de la phase classique. Cette proposition, qui doit être approuvée par l'assemblée générale de la Pro League, où les 24 clubs professionnels du pays disposent d'une voix, viendrait sacrer le Club de Bruges. (Belga)