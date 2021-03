Coronavirus - L'Uneb conteste la dangerosité des métiers de contact

Alors qu'un nouveau comité de concertation a été convoqué pour demain/mercredi, l'Union nationale de l'Esthétique et du Bien-être (Uneb) "demande au gouvernement à deux fois avant de décider de refermer encore une fois le secteur de l'esthétique et plonger des milliers d'indépendants encore une fois dans l'inactivité.""Depuis maintenant un an que la crise est là, aucune étude sérieuse n'a été faite sur nos secteurs pour évaluer le risque de les laisser ouverts", rappelle la présidente de l'organisation, Laurence Wuylens. "L'Uneb ne veut pas que les commerces et spécifiquement son secteur servent encore une fois d'otage pour créer un 'électrochoc' auprès de la population", avertit Mme Wuylens. (Belga)

