Coronavirus - La Belgique passe en "confinement renforcé"

Le comité de concertation a adopté vendredi une série de mesures qui plongent la population dans un "confinement renforcé", selon les mots du Premier ministre, Alexander De Croo. Elles entreront en vigueur dimanche à minuit et pour une durée de 6 semaines, en principe jusqu'au 13 décembre.Le chef du gouvernement fédéral n'a pas caché la gravité de la situation. "Notre pays est en situation d'urgence sanitaire", a-t-il déclaré, entouré des ministres-présidents des Régions et Communautés et du ministre de la Santé. D'ici la mi-novembre, 10.000 malades de la covid-19 pourraient se retrouver à l'hôpital, dont 2.800 en soins intensifs. "Nous prenons la direction d'un confinement renforcé pour éviter que les soins de santé craquent", a expliqué M. De Croo. "Il arrivera un moment où les médecins devront faire un choix entre les patients. Ils ne le veulent pas, nous ne le voulons pas", a renchéri le ministre fédéral de la Santé, Frank Vandenbroucke. (Belga)

