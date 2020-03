Coronavirus - La bourse australienne ouvre en recul de 5%

La bourse australienne a ouvert sa séance lundi en recul de plus de 5% dans la foulée du vent de panique sur les marchés financiers causé par la hausse des cas d'infection au coronavirus, rapporte le média public australien ABC.L'indice de référence de la bourse australienne, le S&P/ASX200, a décroché de près de 5,2%, ou 325 points, à 5,886 dans la pire ouverture de séance depuis la crise financière, enregistrant pour 120 milliards de dollars de perte dans les premières minutes, indique ABC. Vendredi passé, les marchés financiers mondiaux ont terminé la semaine en cédant à l'affolement face à la nouvelle hausse du nombre de cas de coronavirus dans le monde, faisant dégringoler les indices boursiers, chuter les barils de pétrole d'environ 10% et précipiter les taux sur la dette des Etats. Après avoir déjà dévissé de plus de 3% jeudi, l'indice vedette de Wall Street était encore tombé de 0,98% vendredi, effaçant toutefois une partie de ses pertes en fin de séance. Les Bourses européennes avaient pour leur part toutes clôturé sur des pertes sévères, autour de 3,50% pour Milan et Madrid, Francfort terminant sur une chute de 3,26%, Londres de 3,62% tandis que la palme revenait à Paris avec un plongeon de 4,14%, inédit depuis le référendum sur le Brexit en juin 2016. Le Bel20 avait lui reflué de 3,10% à la clôture. (Belga)

