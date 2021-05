Coronavirus - La brocante de Temploux annulée pour la seconde année consécutive

La brocante de Temploux, l'une des plus grandes du pays, dont la 43e édition devait se tenir en août prochain, est à nouveau annulée, en raison de la crise sanitaire, ont annoncé mercredi soir ses organisateurs.La pandémie de coronavirus avait déjà empêché l'organisation de la célèbre brocante namuroise l'an dernier. Les organisateurs justifient leur décision, prise la mort dans l'âme, par l'incertitude régnant encore sur l'organisation de grands évènements cet été et les contraintes risquant de peser sur ceux-ci. Ainsi, à partir du 13 août, si certaines conditions sont réunies, il serait possible d'organiser des évènements en extérieur réunissant plus de 5.000 personnes moyennant le contrôle du "Coronapass", c'est-à-dire une preuve de vaccination ou bien un test négatif. "Organiser un tel contrôle, outre son coût important, voire exorbitant pour notre organisation, se révèle impraticable au vu de la configuration des lieux et causerait d'énormes inconvénients pour tous les riverains. Il serait en outre délicat à mettre en ?uvre sur la base d'un 'Coronapass' belge dans la mesure où nous avons 20% de visiteurs étrangers. Pour ceux-ci, et les visiteurs ne disposant pas d'un 'Coronapass', une possibilité de test rapide sur place pourrait être envisagée mais celle-ci est également lourde, coûteuse et difficilement praticable", expliquent les organisateurs dans un communiqué. Ces derniers refusent en outre d'organiser une brocante à dimension plus réduite en raison de la difficulté de "sélectionner" parmi les brocanteurs, de certaines contraintes organisationnelles et du risque de mettre en péril "la qualité et la renommée" de l'évènement. Les organisateurs de la brocante de Temploux donnent d'ores et déjà rendez-vous les 20 et 21 août 2022 pour la 43e édition d'un évènement dont la fréquentation dépasse certaines années les 100.000 visiteurs. (Belga)

© 2021 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.