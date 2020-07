Coronavirus - La Californie devient l'Etat américain le plus touché

La Californie est devenue mercredi l'Etat américain le plus touché par la pandémie de coronavirus, surpassant désormais New York en nombre de cas confirmés.Avec un nombre record de 12.807 contaminations mercredi, le total en Californie atteint désormais 413.576 cas, a précisé le gouverneur Gavin Newsom lors d'une conférence de presse. New York, épicentre américain du virus au début de la pandémie, a vu son nombre de nouveaux cas quotidiens chuter à 700, pour un total de 408.886. Il conserve cependant le record de contaminations par habitant et celui du nombre de décès, qui dépasse les 25.000, soit plus de trois fois plus que la Californie. (Belga)

