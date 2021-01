Toujours confrontée à une explosion du coronavirus, la Californie a ordonné mercredi à tous les hôpitaux de l'Etat qui sont en mesure de le faire d'accepter les patients atteints du Covid-19 provenant d'hôpitaux débordés, et de reporter les actes chirurgicaux non essentiels.Au cours des deux derniers mois, le nombre de malades hospitalisés à cause du Covid-19 a été multiplié par sept en Californie, Etat américain le plus peuplé, dont le système de santé risque d'être submergé dans les semaines à venir. "Lorsqu'ils en ont la capacité et que de tels transferts sont médicalement appropriés, tous les hôpitaux de l'Etat de Californie doivent accepter des patients en provenance d'hôpitaux en crise", indépendamment du fait qu'ils disposent d'une assurance maladie ou soient en mesure de payer, décrète une directive publiée dans la nuit de mardi à mercredi par l'agence de santé publique locale. Cette directive, qui demande aussi aux hôpitaux sous tension de reporter toutes les interventions chirurgicales non urgentes, restera en vigueur au moins pour les trois semaines à venir. Les autorités sanitaires californiennes s'inquiètent aussi de l'impact de la pandémie sur le personnel soignant, épuisé et au sein duquel 2.200 cas de coronavirus ont été recensés le mois dernier. La Californie a demandé à l'Etat fédéral l'envoi en renfort de 500 soignants pour "sauver des vies et faire en sorte que notre système hospitalier ne soit pas dépassé", selon le gouverneur Gavin Newsom. Les autorités ont mis en place un vaste programme de vaccinations mais à peine 25% des 1,65 millions de doses reçues avaient été administrées en début de semaine et les effets du vaccin ne permettront pas de ralentir la progression de la pandémie à court terme. (Belga)