Coronavirus - La commune de Deinze rend le port du masque obligatoire dans les supermarchés

Le bourgmestre de la commune de Deinze en Flandre-Orientale, Jan Vermeulen (CD&V), rend obligatoire le port du masque à partir de mercredi dans les supermarchés et supérettes de son entité. Le ministre des Affaires intérieures, Pieter De Crem (CD&V), est pourtant d'avis que ce n'est pas l'objectif du décret ministériel à cet égard."Nous craignons une seconde vague d'infections et nous souhaitons être armés", estime le bourgmestre de Deinze. L'obligation du port du masque concerne tous les clients de plus de 12 ans. En tout, 17 commerces de la commune sont concernés. "Si nous demandons aux gens de porter un masque dans les supermarchés, c'est en définitive un petit effort pour se protéger les uns les autres, de même que les employés", observe le maïeur. Une distribution de masques gratuits pour les résidents de la commune a été organisée. "De toutes les villes de Belgique, nous avons observé relativement moins d'infections", concède M. Vermeulen. Il espère que le gouvernement fédéral suivra son exemple, "mais surtout que les bourgmestres puissent faire leur travail dans leur commune. Ces masques sont utiles, nous le savons depuis lors", assure encore l'élu. Le ministre De Crem avait signalé auparavant mardi dans plusieurs médias ne pas s'enthousiasmer de l'initiative de la commune flamande. Il se réfère au décret ministériel qui recommande fortement le port du masque mais ne le rend pas obligatoire. "Ces règles valent partout de même qu'à Deinze", souligne-t-il. En réaction à la position du ministre de l'Intérieur, le bourgmestre Vermeulen a fait savoir via Twitter mardi soir qu'il maintenait l'obligation du port du masque dans les supermarchés et supérettes de sa commune. (Belga)

