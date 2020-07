L'Union belge de football a annoncé mardi le report des cinq premières journées de la Coupe de Belgique 2020-2021 masculine ainsi que les trois premières journées de la compétition féminine, en raison de la recrudescence du coronavirus et des mesures prises afin de l'endiguer.La décision a été prise par l'Union belge, en concertation avec ses ailes régionales Voetbal Vlaanderen et l'ACFF ainsi qu'avec la Pro League, en raison des mesures renforcées faisant suite au Covid-19 qui sont en vigueur en province d'Anvers. "L'interdiction de jouer au football dans la province d'Anvers a des conséquences au niveau des matches de Coupe disputés à travers toute la Belgique. Le premier tour pour les hommes était ainsi programmé lors du week-end du 8 et 9 août, tandis que le premier tour de la Coupe féminine était prévu le week-end du 15 et 16 août", a écrit l'URBSFA dans son communiqué. De nouvelles dates de compétition seront fixées en fonction des mesures (provinciales) liées au Covid-19 et ce en concertation étroite avec les ailes et la Pro League, a ponctué l'instance nationale. A l'heure actuelle, la finale de la Coupe de Belgique 2019-2020, entre le Club de Bruges et l'Antwerp, doit se tenir ce samedi 1er août au stade Roi Baudouin de Bruxelles. (Belga)