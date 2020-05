Coronavirus - La CSC relance l'idée d'un impôt sur la fortune

L'accès au régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC - l'ancienne prépension) doit être à nouveau assoupli pendant la crise du coronavirus, réclame mercredi le président de la CSC Marc Leemans à la veille de la fête du Rerum Novarum. Le syndicat chrétien préconise également un impôt sur la fortune de 1% sur les patrimoines supérieurs à un million d'euros.Dans un message vidéo, Marc Leemans lance un ensemble de mesures afin de faire face au "gigantesque choc" des 180.000 personnes menacées de perdre leur emploi à cause de la crise. La CSC avance notamment une redistribution de la main-d'oeuvre disponible grâce à une réduction collective des heures de travail. Le syndicat réclame également des allocations de chômage plus élevées pour les personnes licenciées ainsi qu'un assouplissement des règles du RCC en faveur des travailleurs plus âgés. "Je ne me fais aucune illusion. Comme lors de chaque restructuration et faillite, les travailleurs les plus âgés seront les premiers concernés", ajoute Marc Leemans. "Leurs chances de trouver un nouvel emploi dans ce contexte sont malheureusement très faibles". Le syndicat insiste encore sur la nécessité d'une fiscalité équitable et relance sa demande d'un impôt sur la fortune. (Belga)

