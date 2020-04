Coronavirus - La Défense vient actuellement en aide à dix maisons de repos

Dix maisons de repos au total en Belgique bénéficient pour l'instant de l'aide de la Défense via sa composante médicale, ont indiqué lundi le ministre de la Défense Philippe Goffin et le chef de la Défense, le Général Marc Compernol.Depuis ce lundi, le 3e élément médical d'intervention (EMI) de Marche-en-Famenne a mis à disposition six ambulanciers pour apporter son aide à la maison de repos Saint-Joseph à Liège. Il en sera de même mardi pour le Tilleul d'Edouard à Liège. Mardi également, le 14e Bataillon médical de Peutie sera présent à la Résidence les Jonquilles de Mons avec sept ambulanciers et deux instructeurs en hygiène d'hôpital tandis que mercredi matin, quatre ambulanciers du 3e EMI apporteront leur aide à la Résidence les Bastions à Bouillon. Le nombre de maisons de repos où la Défense est présente s'élèvera dès lors mercredi à 13. Jusqu'à présent, 52 demandes d'aide sont parvenues à la Défense, soit 50% des demandes adressées au SPF Santé publique. "70% sont déjà dans un stade de traitement avancé: reconnaissance établie, analyse en cours, soutien parfois déjà activé", souligne le communiqué. (Belga)

