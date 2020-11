Coronavirus - La fédération vise une reprise de la Division d'Honneur de hockey le 22 novembre

L'Association Royale Belge de Hockey (ARBH) espère reprendre la Division d'Honneur hommes et dames à partir du 22 novembre. L'ARBH l'a indiqué lundi.Toutes les compétitions sont à l'arrêt depuis le 23 octobre. A la suite du Comité de concertation qui s'est tenu vendredi 31 octobre, les organes d'administration de l'ARBH et des ailes flamande (VHL) et francophone (LFH) ont décidé que toutes les compétitions, hormis la Division d'Honneur, sont arrêtées jusqu'au 31 décembre 2020. "La volonté de la Fédération est de reprendre les championnats jeunes, Masters, Junior Masters, Ladies et Mineurs le week-end des 9 et 10 janvier 2021", a indiqué l'ARBH. "Les championnats Belgian League (hormis les DH Dames et Messieurs) et Open League, reprendraient, eux, le week-end des 16 et 17 janvier 2021". Concernant la Division d'Honneur, le plus haut niveau belge, l'ARBH "envisage de reprendre les compétitions DH au plus vite, idéalement dès le 22 novembre 2020". "Cependant, la reprise devra s'effectuer dans des conditions sanitaires très strictes", précise l'ARBH. "Un protocole est en cours de rédaction et doit encore être validé par les autorités. Nous espérons pouvoir avoir un accord pour cette fin de semaine afin que les équipes puissent reprendre les entraînements au plus vite." L'ARBH explique que les pistes évoquées "constituent un scénario de reprise dans le cas où la situation sanitaire évolue dans le bon sens". (Belga)

© 2020 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.