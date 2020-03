La FIFA, l'instance mondiale du football, a recommandé vendredi que "tous les matchs internationaux initialement prévus en mars et avril soient reportés" en raison du coronavirus."Le Bureau du Conseil de la FIFA a décidé aujourd'hui que les règles générales qui obligent normalement les clubs à mettre leurs joueurs à disposition des équipes nationales ne s'appliqueront pas aux prochaines fenêtres internationales de mars/avril", peut-on lire dans le communiqué. La FIFA se dit "consciente" que dans les circonstances actuelles, "la tenue des matchs pourrait non seulement présenter des risques pour la santé des joueurs (et du grand public), mais également compromettre significativement l'intégrité sportive de ces rencontres dans la mesure où certaines équipes pourraient être privées de leurs meilleurs éléments et d'autres non." L'instance recommande que "tous les matchs internationaux initialement prévus en mars et avril soient reportés jusqu'à ce qu'ils puissent se dérouler dans un environnement sûr et sécurisé, tant pour les joueurs que pour le grand public. La décision finale à cet égard revient aux organisateurs des compétitions respectives ou aux associations membres concernées en cas de matchs amicaux." Les matchs des qualifications pour la Coupe du monde 2022 en Asie et en Amérique du Sud ont d'ores et déjà été reportés à la suite de discussions entre la FIFA et les confédérations concernées. Le tournoi que les Diables Rouges devaient disputer au Qatar, où ils auraient dû affronter le Portugal (27 mars) et la Suisse (30 mars), a déjà été annulé. (Belga)