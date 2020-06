Coronavirus - La Flandre réclame entre 8 et 10 millions d'euros de primes octroyées à tort

Le gouvernement flamand réclame 8 à 10 millions d'euros de primes coronavirus octroyées à tort, rapporte samedi Het Laatste Nieuws.Sur base d'une analyse des risques, les inspecteurs de l'Agence flamande pour l'innovation et l'entrepreneuriat (Vlaio) ont contrôlé 3.500 primes. Ils ont constaté que 1.244 d'entre elles avaient été accordées à tort, ce qui doit permettre à la Flandre de récupérer un total de 8 à 10 millions d'euros. On ne sait pas encore combien de demandeurs ont intentionnellement fraudé, mais ils risquent jusqu'à 800.000 euros d'amende et cinq ans d'emprisonnement. Le nombre de remboursements devrait encore augmenter car, chaque semaine, les inspecteurs vérifient environ 700 dossiers, qui se révèlent suspects après une analyse de risque. Les comptables qui coopèrent à la fraude peuvent en outre être suspendus, prévient la ministre flamande de l'Emploi Hilde Crevits (CD&V). (Belga)

