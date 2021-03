Coronavirus - La Grèce va rouvrir ses commerces malgré de nombreux décès et contaminations

La Grèce a annoncé mercredi qu'elle allait rouvrir la plupart de ses commerces et alléger les restrictions concernant les loisirs, malgré un nombre de contaminations et de décès liés au Covid-19 toujours élevé.Le ministre adjoint de la Protection civile Nikos Hardalias a déclaré que tous les magasins de détail allaient rouvrir lundi, à part les grands magasins et les centres commerciaux. Les déplacements en voiture seront à nouveau autorisés pour de courtes distances durant les weekends, pour les familles ou des groupes allant jusqu'à trois personnes, pour faire de l'exercice ou des activités en extérieur, a-t-il ajouté lors d'une conférence de presse. En permettant aux Grecs de "décompresser" hors de leur domicile alors que la météo s'améliore, le gouvernement espère en retirer des bénéfices au niveau "sanitaire, social et économique", selon M. Hardalias. La Grèce a répertorié 76 décès du Covid-19 et plus de 3.600 nouvelles contaminations ces dernières 24 heures. Au total, le pays a enregistré plus de 260.000 cas de Covid-19 et 8.093 décès depuis le début de la pandémie. Plus de 700 personnes se trouvent actuellement en soins intensifs. Ferme soutien du passeport vaccinal européen, la Grèce espère démarrer sa saison touristique mi-mai et en tirer des revenus grandement nécessaires. Quelque 1,6 million de doses de vaccins ont été administrées pour l'instant dans le pays, où plus de 580.000 personnes ont déjà reçu une seconde dose. (Belga)

