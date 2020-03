La Ligue de football professionnel anglaise (EFL) va débloquer 50 millions de livres (53 millions d'euros) pour aider les clubs mis en difficulté financière par la suspension des championnats à cause du coronavirus, a-t-elle annoncé mercredi."Des mesures vont être mises en place pour aider immédiatement (les clubs) avec des liquidités via un paquet, à court terme, de 50 millions de livres", annonce l'EFL dans un communiqué. L'aide pourra concerner des clubs de deuxième, troisième ou quatrième divisions, dont certains ont d'importants problèmes de trésorerie du fait de la suspension du championnat, devant payer leurs joueurs professionnels mais privés de revenus, notamment de billetterie. Le football professionnel est à l'arrêt en Angleterre au moins jusqu'au 3 avril, comme dans les grands championnats voisins, à cause de la pandémie de Covid-19. La Ligue a affirmé que terminer la saison était "l'objectif principal", mais que la santé était prioritaire. Selon une étude du cabinet d'audit KPMG publiée mardi, un arrêt définitif de la saison de Premier League engendrerait une perte de 1,15 à 1,25 milliard d'euros, entre droits TV, revenus publicitaires et billetterie. (Belga)