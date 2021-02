Coronavirus - La police a dispersé un groupe de jeunes au Bois de la Cambre à Ixelles

La police est intervenue, dimanche vers 19h00, dans le Bois de la Cambre à Bruxelles, pour un groupe de jeunes qui étaient sous influence de l'alcool et dansaient. "Les mesures 'Covid' n'étaient, dans ce cas, plus du tout respectées. Nous avons donc demandé à ces jeunes de se disperser", a expliqué Ilse Van de Keere, porte-parole de la zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles.Le groupe, assez important selon la police, a dans un premier temps refusé d'obtempérer. La police a essuyé des jets de projectiles mais personne n'a été blessé et aucun dégât n'a été causé. "Ils ont ensuite quitté les lieux et le calme est revenu", a expliqué la porte-parole. La police est restée présente sur place dimanche soir. (Belga)

