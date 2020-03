Coronavirus - La police bruxelloise veillera au bon déroulement des fermetures dans l'horeca à minuit

Tous les restaurants et cafés doivent être fermés vendredi soir à minuit, dans le cadre des mesures prises par le gouvernement pour endiguer la propagation du coronavirus. Dans le centre-ville de Bruxelles, la police de la zone Bruxelles-Capitale-Ixelles veillera au bon déroulement des fermetures, pour qu'elles se passent en toute sécurité, rapporte le cabinet du bourgmestre de Bruxelles, Philippe Close."La Ville et la police prendront les mesures appropriées pour que tout se passe bien. Il y aura une surveillance continue", a déclaré la porte-parole du bourgmestre, Maïté Van Rampelbergh. Il reste donc à voir, pour la police de Bruxelles, comment la fermeture se déroulera et si des mesures plus strictes devront être prises. Les gens peuvent toutefois organiser des fêtes privées. (Belga)

