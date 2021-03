Coronavirus - La police en renfort pour faire face au Covid-19 à la prison de Namur

Des policiers ont été déployés lundi pour faire face aux nombreux cas de Covid-19 à la prison de Namur, indique la direction générale des établissements pénitentiaires.Près de la moitié des détenus de la prison de Namur ont été testés positifs au Covid-19, soit 61 prisonniers sur 132, avait fait savoir samedi l'administration. En outre, la moitié du personnel a également été contaminée, soit 57 personnes. La police a donc été appelée pour renforcer les effectifs, de manière à garantir l'encadrement des détenus et à sécuriser les lieux. Les services de la protection civile vont également apporter leur aide au personnel, notamment pour le nettoyage et la désinfection des locaux. Pour l'heure, les visites sont toujours suspendues. Les détenus, en quarantaine dans leur cellule, ne peuvent pas non plus accéder aux préaux et aux douches. Cependant, ils reçoivent bien des repas chauds et un crédit d'appel téléphonique de dix euros leur a été attribué afin qu'ils puissent contacter leur famille. A la prison de Dinant, la situation apparaît sous contrôle, précise encore l'administration pénitentiaire. En raison de quelques cas positifs, le personnel et les détenus ont été testés préventivement, mais aucun nouveau cas n'a été détecté. La prison a donc pu retrouver son fonctionnement habituel. (Belga)

