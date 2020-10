La Pro League a annoncé vendredi, à l'issue du comité de concertation, qu'elle souhaite entamer "dès que possible" des discussions avec les ministres, autorités et experts compétents pour revoir ses protocoles.Le ministre de la Santé, Frank Vandenbroucke, a déclaré lors d'un point de presse après le comité de concertation que les protocoles avec le secteur du sport seront revus dans la semaine à venir afin de les adapter à la situation actuelle. En attendant, les protocoles actuels resteront en vigueur jusqu'à vendredi prochain. La Pro League a ensuite confirmé qu'il y aurait des consultations "dès que possible" avec les ministres, autorités et experts compétents pour revoir les protocoles. "En tout état de cause, la Pro League encourage chacun à suivre le plus scrupuleusement que possible les mesures communiquées. C'est la seule façon de pouvoir pratiquer notre sport favori le plus rapidement possible et sans souci (depuis les tribunes)", a précisé l'association des clubs professionnels. (Belga)