La Pro League discutera de nouveau de la poursuite de la compétition de football en Belgique, qui a été interrompue jusqu'à nouvel ordre en raison de la crise du coronavirus. Son conseil d'administration se réunira mercredi par vidéoconférence. Pour l'instant, il n'est pas certain que le calendrier puisse être mené à son terme via des play-offs. "Plus cette situation dure (la crise du Covid-19), plus cela devient difficile", a laissé entendre mardi la Pro League.Le championnat belge de football ne reprendra pas avant le 1er mai, et les entraînements des clubs professionnels seront également au point mort jusqu'au 5 avril au moins. Dès qu'ils pourront être repris, il faudra encore quatre semaines de "préparation" avant que le championnat puisse avoir lieu. Il reste quatre scénarios sur la table, avec ou sans duels à huis clos. Dans l'idéal, les compétitions des divisions 1A et 1B seront entièrement terminées, avec une ultime journée de la phase régulière et des play-offs. Cependant, le temps ne joue pas en faveur des clubs. Plus la situation actuelle dure longtemps, plus il devient difficile de conserver la formule. Il est également prévu de raccourcir les play-offs. Une autre possibilité consiste à ne laisser se poursuivre que la 30e et dernière journée de compétition régulière, puis de faire le bilan final. Dans ce scénario, le Club Bruges est déjà assuré du titre. Enfin, la Pro League peut également prendre en compte le 29 journées jouées en D1A et le 28 journées en D1B, et tirer un trait sur la saison. Toutefois, ces dernières options ont d'énormes conséquences financières et éventuellement juridiques. Les scénarios 3 et surtout 4 créent une incertitude quant à la promotion, la relégation et la distribution des billets européens. Aucune décision ne devrait être prise mercredi, dans l'attente des directives du gouvernement fédéral. Il est clair que la crise du coronavirus et son impact sur le football seront le premier point à l'ordre du jour. Entre-temps, le football professionnel lui-même prend des mesures pour réduire les conséquences financières. Mercredi, une position générale sera prise sur le chômage temporaire des joueurs et des membres du personnel des clubs. Enfin, il y aura également une discussion sur la clé de répartition du contrat de télévision, après que l'Antwerp a été persuadé à prendre part à la vente collective des droits à Eleven Sports. Dans le cadre de ce nouvel accord médiatique, le club du Great Old recevra une contribution accrue lors des deux premières saisons. Chaque club du K11 qui se qualifiera pour les play-offs 1 recevra également un montant plus élevé. . . (Belga)